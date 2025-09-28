Orsini 6,5: Nulla può sulle reti subìte. Sempre attento quando viene chiamato in causa. Dà sicurezza a tutto il reparto Zoboletti 7: La vendetta è un piatto che va servito freddo. Bocciato a Carpi in C lo scorso anno, da quando è titolare tira fuori dal cilindro partite di buon spessore tecnico. Ed ora anche il primo gol tra i professionisti contro la Juventus Next Gen. Conte di Montecristo. Tosi 6: Prestazione di sostanza senza alti e bassi. Sta trovando una certa costanza di rendimento, migliorando di partita in partita. (23’ st Paolini 6: Si piazza sulla corsia mancina chiudendo bene ogni varco) Pezzola 6,5: Solo una piccola indecisione in occasione del gol del primo pareggio lasciando Deme tutto solo nella ribattuta a rete nel primo gol bianconero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Doppietta di spessore per capitan Eusepi . Per Iaiunese una rete da attaccante puro