Dopo questa va cacciato Tu sì que vales esordio choc per Paolo Bonolis | il pubblico è in rivolta

Thesocialpost.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sabato sera di Canale 5 si è acceso nuovamente con il ritorno di Tu sì que vales, lo show di punta di Mediaset che da anni domina la scena televisiva. La formazione dei giudici è rimasta quasi invariata, ma con una novità che ha subito fatto discutere: l’uscita di Gerry Scotti e l’ingresso in giuria di Paolo Bonolis. Un cambiamento che ha sorpreso molti spettatori, soprattutto perché Scotti era considerato una delle colonne portanti del programma. La decisione, spiegano da Cologno Monzese, è legata ai nuovi impegni televisivi dello “Zio Gerry”, tra cui la conduzione de La ruota della fortuna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

dopo questa va cacciato tu s236 que vales esordio choc per paolo bonolis il pubblico 232 in rivolta

© Thesocialpost.it - “Dopo questa va cacciato”. Tu sì que vales, esordio choc per Paolo Bonolis: il pubblico è in rivolta

In questa notizia si parla di: dopo - cacciato

Alessandro Cecchi Paone: «Dopo il coming-out Berlusconi mi affidò a Pascale. Cacciato da un hotel gay, salvato da una drag. Oggi cresco la figlia di mio marito»

Lottatore di arti marziali miste cacciato da un volo all'aeroporto di New York dopo lite con passeggeri per i bagagli nella cappelliera - VIDEO

Cacciato dall'azienda dopo la protesta, Cibelli: "La dignità non si licenzia"

Cerca Video su questo argomento: Dopo Cacciato Tu S236