Dopo le misteriose incursioni droni vietati per proteggere il vertice Ue
Vietato far volare droni in Danimarca a partire da domani. Dopo le incursioni i di velivoli senza pilota in diverse città e aeroporti, il governo ha deciso di estendere il provvedimento, già diramato per la capitale, Copenaghen, all'intero paese in occasione della riunione del Consiglio europeo di mercoledì prossimo. Il divieto vale per i droni "civili". A solcare i cieli saranno soltanto quelli "militari" per sorvegliare che tutto fili liscio al vertice dei capi di governo degli Stati dell'Unione europea. La Svezia ha offerto aiuto alla Danimarca per contrastare i voli illegali e metterà a disposizione apparecchiature anti-drone. 🔗 Leggi su Iltempo.it
