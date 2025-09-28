Dopo la sfiducia a Santini La Lega si frantuma | E qualcuno sostiene il Pd

La sfiducia al capogruppo della Lega Alessandro Santini non ha aperto una frattura. Ha letteralmente sbriciolato il partito locale tra recriminazioni, veleni e fazioni di vannacciani-antivannacciani. Il neo capogruppo in consiglio comunale Walter Ferrari etichetta la scelta di defenestrare Santini come "necessaria a seguito della confusione generata dalle dimissioni del segretario comunale e da ampia parte del direttivo a causa dell’esclusione da capolista del consigliere regionale uscente Massimiliano Baldini, che ha quindi scelto di non candidarsi". A pesare anche "dichiarazioni dello stesso Santini sulla linea politica della Lega e sul vicesegretario nazionale non concordate col gruppo consiliare, bensì probabilmente frutto, come spesso accaduto in questi anni, di decisioni prese tra pochi fidati". 🔗 Leggi su Lanazione.it

