Dopo la sfiducia a Santini La Lega si frantuma | E qualcuno sostiene il Pd
La sfiducia al capogruppo della Lega Alessandro Santini non ha aperto una frattura. Ha letteralmente sbriciolato il partito locale tra recriminazioni, veleni e fazioni di vannacciani-antivannacciani. Il neo capogruppo in consiglio comunale Walter Ferrari etichetta la scelta di defenestrare Santini come "necessaria a seguito della confusione generata dalle dimissioni del segretario comunale e da ampia parte del direttivo a causa dell’esclusione da capolista del consigliere regionale uscente Massimiliano Baldini, che ha quindi scelto di non candidarsi". A pesare anche "dichiarazioni dello stesso Santini sulla linea politica della Lega e sul vicesegretario nazionale non concordate col gruppo consiliare, bensì probabilmente frutto, come spesso accaduto in questi anni, di decisioni prese tra pochi fidati". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: dopo - sfiducia
Avellino, Iacovacci dopo la sfiducia a Nargi: “Così il commissariamento rischia di bloccare la città”
Francia, cade governo Bayrou dopo sfiducia, domani le dimissioni, in bilico anche Marcon, Le Pen: “Dissoluzione un obbligo, ora nuove elezioni”
Francia, centinaia in strada festeggiano dopo la sfiducia a Bayrou
La crisi politica francese domina il dibattito europeo. Dopo la caduta del governo Bayrou, Emmanuel Macron ha scelto un nuovo primo ministro, Sebastien Lecornu, ma la sfiducia resta altissima. Intanto la Russia alza la tensione lanciando droni contro la Polo - facebook.com Vai su Facebook
Francia, Macron nomina Sebastien Lecornu nuovo premier dopo la sfiducia a Bayrou - X Vai su X
Dopo la sfiducia a Santini. La Lega si frantuma: "E qualcuno sostiene il Pd" - Partito che appare apertamente diviso fra "Vannacciani" e non Vannacciani. lanazione.it scrive
“Notte dei lunghi coltelli”. La LEGA a Viareggio si spacca. Santini sfiduciato - Alessandro Santini doveva essere, come ormai da tradizione negli ultimi anni, il capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Viareggio che guidava con fermezza l’opposizione al sindaco Giorgio Del G ... Scrive versiliatoday.it