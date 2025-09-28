dopo la fatwa contro il tempo hannoun batte cassa per cercare di zittirci

Siamo al colmo: a chiederci una mediazione e un risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa è Mohammad Hannoun, l'uomo al centro della nostra inchiesta. Questo solo per aver denunciato che lui, in quanto sanzionato dal dipartimento del tesoro degli Stati Uniti d'America perché ritenuto propaggine di Hamas in Italia: è lui che ha intrattenuto una serie di rapporti con esponenti dell'opposizione italiana, in particolare del Movimento 5 Stelle e Pd, tra cui spiccano la deputata Stenia Ascari, l'ex grillino Alessandro Di Battista, Laura Boldrini. Lo stesso dipartimento del tesoro che parla di ABSPP, una delle sue associazioni come utile a finanziare l'ala militare di Hamas e che anche il 10 giugno 2025 scriveva che «l'Associazione Benefica La Cupola d'Oro, con sede in Italia, è stata fondata da Mohammad Hannoun, un individuo sanzionato dagli Stati Uniti, che ha promosso pubblicamente l'organizzazione benefica e l'ha utilizzata per continuare a eludere le sanzioni e raccogliere fondi per l'ala militare di Hamas attraverso donatori, molti dei quali ignari dei legami con Hamas. 🔗 Leggi su Iltempo.it

