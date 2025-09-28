Dopo Kimmel Trump ci riprova | ordina a Microsoft un licenziamento per divergenze politiche

In un’escalation che ha lasciato molti a bocca aperta, dopo essere stato il fautore del licenziamento dietro Jimmy Kimmel, Donald Trump ha precisamente ordinato a Microsoft di licenziare Lisa Monaco, attuale President of Global Affairs del colosso tecnologico. Una mossa che, per gli osservatori più attenti, suona come un velato monito all’intera Corporate America, testando la lealtà delle grandi aziende all’amministrazione in carica. Monaco, figura di spicco con un passato significativo nelle amministrazioni precedenti, ha ricoperto ruoli chiave come vice procuratore generale durante l’amministrazione Biden e consigliere per la sicurezza interna sotto il Presidente Obama. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Dopo Kimmel, Trump ci riprova: ordina a Microsoft un licenziamento per divergenze politiche

In questa notizia si parla di: dopo - kimmel

Trump colpisce Kimmel dopo la cancellazione di un famoso show notturno

Jimmy kimmel live sospeso indefinite dopo i commenti di charlie kirk

Jimmy Kimmel live sospeso dopo le frasi su Charlie Kirk

Martedì Jimmy Kimmel Live! è tornato con 6,3 milioni di spettatori: miglior risultato di sempre per una puntata “normale” del late show ABC. È un +343% rispetto alla media della scorsa stagione (1,4 milioni). Solo gli special subito dopo il Super Bowl 2006 e gli - facebook.com Vai su Facebook

Dopo una settimana di sospensione, Jimmy Kimmel è tornato in onda con il suo show: "Non ho mai voluto ironizzare sulla tragedia di Charlie Kirk". L'ira di Trump: "L'ABC ne risponderà" - X Vai su X

Dopo Kimmel, Trump ci riprova: ordina a Microsoft un licenziamento per divergenze politiche - L'articolo Dopo Kimmel, Trump ci riprova: ordina a Microsoft un licenziamento per divergenze politiche proviene da ScreenWorld ... Come scrive msn.com

Non solo Jimmy Kimmel, chi sono gli altri finiti nel mirino di Trump e della destra Usa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Non solo Jimmy Kimmel, chi sono gli altri finiti nel mirino di Trump e della destra Usa ... Segnala tg24.sky.it