L’Union Brescia lancia la sua sfida alla Virtus Verona con il preciso intento di tornare alla vittoria dopo il pareggio con il Novara. La presentazione ufficiale della trasferta al “Gavagnin-Nocini“ è stata affidata al vice-allenatore Emanuele Filippini: "Andiamo a giocare su un campo particolare, dove di fatto la palla non esce mai. Dobbiamo avere la massima attenzione, quindi, perché basta perdere un contrasto per andare in difficoltà. In questo momento vanno valutati i normali acciacchi del post-partita, ma il fatto di avere una rosa ampia aiuta. Loro vengono da una vittoria e hanno spirito di sacrificio, dobbiamo farci trovare pronti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dopo il pareggio col Novara. Union Brescia acciaccata a Verona. Vido assente, Silvestri in dubbio