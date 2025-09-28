Dopo il furto anche la tentata truffa

Nuovo episodio di furto nel parcheggio di un supermercato. A denunciare l’accaduto è una signora, che ha raccontato sulla pagina Facebook "Sei di Cavriago se" la disavventura vissuta insieme al marito venerdì sera. "Attenzione, hanno appena scippato mio marito al Conad in pochi secondi – ha scritto –. Io ero a mettere via il carrello, mio marito finiva di sistemare il bagagliaio. Sono stati velocissimi. Erano quasi sicuramente a bordo di una macchina nera. Ci hanno chiamato poi tentando anche la truffa supplementare: hanno telefonato sul mio numero di cellulare, che mio marito aveva in memoria come chiamata frequente, spacciandosi per carabinieri e chiedendo il suo pin ’per bloccare la carta’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

