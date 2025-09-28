Dopo il furto anche la tentata truffa
Nuovo episodio di furto nel parcheggio di un supermercato. A denunciare l’accaduto è una signora, che ha raccontato sulla pagina Facebook "Sei di Cavriago se" la disavventura vissuta insieme al marito venerdì sera. "Attenzione, hanno appena scippato mio marito al Conad in pochi secondi – ha scritto –. Io ero a mettere via il carrello, mio marito finiva di sistemare il bagagliaio. Sono stati velocissimi. Erano quasi sicuramente a bordo di una macchina nera. Ci hanno chiamato poi tentando anche la truffa supplementare: hanno telefonato sul mio numero di cellulare, che mio marito aveva in memoria come chiamata frequente, spacciandosi per carabinieri e chiedendo il suo pin ’per bloccare la carta’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: dopo - furto
Member di 90 day fiancé in ospedale dopo un furto a casa
Si ferisce dopo un furto, lascia una scia di sangue durante la fuga: Arrestato
Tre fratelli arrestati a Imola dopo un furto di bidoni di alluminio e la fuga in autostrada
Leggi su Tgr Abruzzo Furto con la tecnica della monetina, quattro arresti Malviventi di età compresa dai 20 e 40 anni fermati dalla Polizia dopo un inseguimento ad alta velocità - facebook.com Vai su Facebook
Inseguimento da film e spari sull'Aurelia dopo il furto di rame https://ift.tt/CDZoTHU - X Vai su X
Finti Carabinieri tentano truffa: anziana li smaschera - Un tentativo di furto in abitazione ai danni di un'anziana è stato sventato grazie alla prontezza della vittima e al tempestivo intervento della ... Da abruzzonews.eu
Tentata truffa a Verona, arrestati due napoletani: inscenato un finto incidente - La polizia di Verona ha arrestato due giovani napoletani, rispettivamente di 18 e 19 anni, accusati di tentata truffa aggravata messa a segno con la tecnica del “finto incidente” ... Da msn.com