K ostya è un bambino ucraino di dieci anni. Da quando è nato, ha visto intorno a sé solo la guerra. Dal padre Roman sa che sua madre è morta. Entrambi campano grazie ai soldi che la nonna Irina, madre di Roman, da vent’anni spedisce dall’Italia, dove fa la domestica. Ucraina, gli studenti di Irpin tornano a scuola, tra campane e bandiere nazionali X Leggi anche › Donne in Ucraina: resistere a Odessa Come tante donne ucraine, è fuggita da un matrimonio infelice e da un marito ubriacone, e con il denaro sogna di regalare alla famiglia un’esistenza migliore. Quando Roman decide di arruolarsi volontario nell’esercito ucraino, spedisce Kostya da solo a Napoli in un viaggio rocambolesco con un indirizzo in tasca, appuntato dietro la presunta foto di sua madre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo il bestseller "Il treno dei bambini", Viola Ardone, scrittrice e insegnante napoletana torna con un libro che parla di Kostya, un bambino ucraino in Italia: un bambino in fuga e due donne, tutti e tre “dalle vite sbilenche”