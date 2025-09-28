Dopo dieci anni tornano in vigore le sanzioni dell’Onu contro l’Iran Parigi Londra e Berlino avvertono Teheran | Si eviti l’escalation

Dopo quasi un decennio, le sanzioni delle Nazioni Unite contro l’Iran tornano in vigore. La decisione arriva a seguito del fallimento degli ultimi round di negoziati sul nucleare, che non sono riusciti a riportare Teheran al rispetto degli impegni presi con l’accordo del 2015, firmato durante la presidenza di Barack Obama e successivamente stracciato da Donald Trump. Le misure restrittive erano state sospese per favorire un percorso di normalizzazione, ma il mancato esito delle trattative condotte negli ultimi mesi da Stati Uniti ed Europa ha portato a un ritorno della linea dura. Le sanzioni all’Iran. 🔗 Leggi su Open.online

