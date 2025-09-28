Dopo 30 anni torna il Luna Park a Bari | giostre in via Napoli dal 10 ottobre

Torna in città dopo 30 anni di assenza. Da venerdì 10 ottobre a domenica 9 novembre, in via Napoli, nei pressi della pineta San Francesco, sarà allestito il Luna Park di Bari, con oltre quaranta attrazioni pensate per grandi e piccoli. Saranno presenti quindici attrazioni dedicate a un pubblico. 🔗 Leggi su Baritoday.it

