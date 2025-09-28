Dopo 10 anni tornano le sanzioni Onu all’Iran Teheran | Risponderemo a chi ci danneggia

Sono scattate le sanzioni Onu all’Iran, a dieci anni dall’accordo sul nucleare del 2015, voluto fortemente da Barack Obama e cancellato da Donald Trump, che aveva allentato la stretta sul regime di Teheran. Falliti i negoziati degli ultimi mesi, nonostante gli sforzi diplomatici di Usa ed Europa, le severe misure restrittive sono rientrate in vigore. “L’Iran respinge fermamente il ripristino delle sanzioni Onu, revocate ai sensi della risoluzione 2231, in quanto nulle e prive di valore”, ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in una lettera all’Onu, in seguito all’attuazione del meccanismo di snapback di ieri e, di conseguenza, al ripristino delle sanzioni Onu contro l’Iran, per il programma nucleare del Paese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

