Donald prescrive la pace e apre ai due Stati

L’amministrazione Usa vara un documento propedeutico alla nascita di un nuovo organismo politico che convivrà con Israele: ostaggi liberi, amnistia ai leader di Hamas (poi l’esilio) e i gazawi non migreranno. Bibi: «Concessioni dolorose da accettare». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Donald prescrive la pace e apre ai due Stati

In questa notizia si parla di: donald - prescrive

Ad avere accolto il presidente Donald Trump e Melania a Windsor nel suo viaggio di Stato c’erano - per primi - William e Kate, che poi hanno fatto le presentazioni della coppia presidenziale a re Carlo e alla regina Camilla. Scelti in coordinato (e contenuti) per - facebook.com Vai su Facebook

La retromarcia di Musk: "Su Trump ho esagerato". E Donald apre alla pace - Il mea culpa di Elon Musk è arrivato alle 3 del mattino di mercoledì con un post su X: «Mi pento di alcuni dei miei post sul presidente Donald Trump della scorsa settimana. Lo riporta ilgiornale.it

L'ossessione di Donald Trump per il Nobel per la Pace: «Non lo riceverò mai, malgrado i miei successi, ma la gente lo sa» - Il governo del Pakistan ha formalmente raccomandato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il Premio Nobel per la Pace. Segnala vanityfair.it