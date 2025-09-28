Don Patriciello minacciato durante la messa uomo in fila per la comunione gli consegna un proiettile | Così finite in carcere o nel camposanto
L’uomo era in fila per la comunione nella chiesa del Parco Verde di Caivano durante la messa di questa mattina. In mano aveva un piccolo oggetto. Quando è arrivato il suo turno, di fronte a d on Maurizio Patriciello, ha preso l’ostia in mano e ha consegnato al sacerdote un fazzoletto ripiegato. Al suo interno, come fosse una sacra reliquia da conservare, un bossolo proveniente dalla stesa che ieri sera ha lasciato decine di proiettili per le strade del comune nel Napoletano. L’uomo è stato bloccato dalla scorta del parroco mentre cercava di dileguarsi. Chi è l’uomo fermato: «Aveva problemi psichiatrici». 🔗 Leggi su Open.online
