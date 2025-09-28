Don Patriciello minacciato durante la messa uomo in fila per la comunione gli consegna un proiettile | Così finite in carcere o nel camposanto

Open.online | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uomo era in fila per la comunione nella chiesa del Parco Verde di Caivano durante la messa di questa mattina. In mano aveva un piccolo oggetto. Quando è arrivato il suo turno, di fronte a d on Maurizio Patriciello, ha preso l’ostia in mano e ha consegnato al sacerdote un fazzoletto ripiegato. Al suo interno, come fosse una sacra reliquia da conservare, un bossolo proveniente dalla stesa che ieri sera ha lasciato decine di proiettili per le strade del comune nel Napoletano. L’uomo è stato bloccato dalla scorta del parroco mentre cercava di dileguarsi.  Chi è l’uomo fermato: «Aveva problemi psichiatrici». 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: patriciello - minacciato

don patriciello minacciato duranteVa a messa da Don Patriciello e gli consegna un proiettile durante la comunione: paura a Caivano dopo le stese - Consegna un proiettile a don Patriciello durante la messa a Caivano, bloccato dai carabinieri. Scrive fanpage.it

don patriciello minacciato duranteConsegna un proiettile a don Patriciello durante la messa: l’ultimo affronto al prete di Caivano - Un uomo si è messo in fila per la comunione, all’altare ha dato al parroco una busta con un bossolo. Segnala quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Don Patriciello Minacciato Durante