Don Patriciello minacciato durante la messa | Proiettile sull’altare Chi è stato
Un gravissimo episodio ha scosso la comunità di Caivano, in provincia di Napoli, e ha puntato ancora una volta i riflettori sulla drammatica realtà della criminalità organizzata radicata nel territorio del Parco Verde. Oggi, nella chiesa di San Paolo Apostolo, durante la celebrazione della messa e nel momento solenne della comunione, il parroco don Maurizio Patriciello ha ricevuto una minaccia agghiacciante: un proiettile calibro 9, avvolto in un fazzoletto, gli è stato consegnato da un uomo mescolato tra i fedeli. L’episodio è avvenuto all’indomani delle cosiddette “ stese “, i raid armati con colpi di pistola esplosi nelle strade del Parco Verde da gruppi di criminali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Don Patriciello minacciato durante la messa, uomo in fila per la comunione gli consegna un proiettile: «Così finite in carcere o nel camposanto»
Un proiettile calibro 9x21 consegnato in un fazzoletto mentre celebrava messa. Un gesto gravissimo, una minaccia inaccettabile. Solidarietà e vicinanza a don Patriciello. La malavita non riuscirà a far tacere chi difende legalità e giustizia. Paura? Mai. Vai su X
Va a messa da Don Patriciello e gli consegna un proiettile durante la comunione: paura a Caivano dopo le stese - Consegna un proiettile a don Patriciello durante la messa a Caivano, bloccato dai carabinieri. Lo riporta fanpage.it
Caivano, minaccia a don Patriciello durante la messa: fedele gli consegna fazzoletto con un proiettile - Dopo la doppia stesa di ieri sera, la camorra non si ferma e minaccia Don Patriciello mentre celebra la messa della domenica. Si legge su ilmattino.it