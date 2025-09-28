Un gravissimo episodio ha scosso la comunità di Caivano, in provincia di Napoli, e ha puntato ancora una volta i riflettori sulla drammatica realtà della criminalità organizzata radicata nel territorio del Parco Verde. Oggi, nella chiesa di San Paolo Apostolo, durante la celebrazione della messa e nel momento solenne della comunione, il parroco don Maurizio Patriciello ha ricevuto una minaccia agghiacciante: un proiettile calibro 9, avvolto in un fazzoletto, gli è stato consegnato da un uomo mescolato tra i fedeli. L’episodio è avvenuto all’indomani delle cosiddette “ stese “, i raid armati con colpi di pistola esplosi nelle strade del Parco Verde da gruppi di criminali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Don Patriciello minacciato durante la messa: “Proiettile sull’altare”. Chi è stato