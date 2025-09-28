Don Patriciello minacciato durante il rito della comunione uomo arrestato con l' accusa del metodo mafioso | dalla stesa al proiettile nel fazzoletto
Caivano torna a far parlare e lo fa con clamore. Sabato sera 27 settembre 2025 due "stese", di quelle che hanno fatto ripiombare il Parco Verde nel terrore. Domenica 28 settembre 2025 a. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: patriciello - minacciato
Don Patriciello minacciato durante la messa, uomo in fila per la comunione gli consegna un proiettile: «Così finite in carcere o nel camposanto»
Don Patriciello minacciato durante la messa: “Proiettile sull’altare”. Chi è stato
Don Patriciello minacciato di morte dalla camorra, risponde con il perdono https://lavocedelpatriota.it/don-patriciello-minacciato-di-morte-dalla-camorra-risponde-con-il-perdono-2/… via @vocedelpatriota - X Vai su X
Un proiettile è stato consegnato stamattina a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli). Una chiara minaccia, dopo che ieri sera al centro del rione si era verificata una sfilata di scooter e una «stesa» con una decina di c - facebook.com Vai su Facebook
Don Patriciello minacciato durante il rito della comunione, uomo arrestato con l'accusa del metodo mafioso: dalla stesa al proiettile nel fazzoletto - Sabato sera 27 settembre 2025 due "stese", di quelle che hanno fatto ripiombare il Parco Verde nel terrore. Lo riporta msn.com
Don Patriciello sotto minaccia durante la messa, uomo in fila per la comunione gli consegna un proiettile - Un uomo, in attesa della comunione, gli ha consegnato un proiettile. Da notizie.it