Un plico contenente un proiettile calibro 9×21 è stato consegnato a don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo a Caivano (Napoli), durante la celebrazione della messa. A consegnarlo è stato un uomo già noto alle forze dell’ordine, fermato dalla scorta del sacerdote e da una pattuglia di carabinieri presenti all’esterno della chiesa, mentre si trovava in fila per ricevere la comunione. L’uomo è stato portato nella compagnia carabinieri di Caivano, dove si trova in attesa di accertamenti. La solidarietà di governo e istituzioni. “ Inaccettabile quanto accaduto oggi a Caivano, nella parrocchia di San Paolo Apostolo, dove durante la messa un uomo, confondendosi tra i fedeli, ha consegnato a don Maurizio Patriciello un fazzoletto con dentro un proiettile, per poi dileguarsi velocemente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Don Patriciello, busta con proiettile durante la messa a Caivano: un fermato