Don Maurizio Patriciello sul proiettile a Caivano durante la messa un gesto doloroso davanti ai bambini

Don Patriciello sull'uomo fermato: "Bisogna capire chi lo ha mandato e perché". Solidarietà da Mattarella e dal governo: "Gesto gravissimo e criminale". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Don Maurizio Patriciello sul proiettile a Caivano durante la messa, "un gesto doloroso davanti ai bambini"

In questa notizia si parla di: maurizio - patriciello

“Non vi rassegnate, ma osate sempre”: il messaggio di don Maurizio Patriciello al Telesia for Peoples

Scorta per don Maurizio Patriciello: "Mi pesa, farò la scorta a chi mi scorta"

Padre Maurizio Patriciello racconta l'orrore al Parco Verde: “Una terribile stesa”

Solidarietà a don Maurizio Patriciello. Durante la messa, qualcuno gli ha consegnato un proiettile avvolto in un tovagliolo bianco: un gesto intimidatorio e vergognoso. Le minacce non fermeranno il suo impegno sul territorio: la sua opera a Caivano prosegue, - facebook.com Vai su Facebook

La vile intimidazione contro don Maurizio Patriciello a Caivano, con la consegna di un proiettile durante la messa, rappresenta un atto di codardia, consumato nel luogo e nel momento più sacro, la casa di Dio. Un gesto che colpisce un sacerdote coraggioso e - X Vai su X

Consegnato proiettile a don Patriciello durante la messa. Solidarietà da Mattarella e la premier Meloni: "Un gesto vigliacco e criminale" - Un plico contenente un proiettile calibro 9×21 è stato consegnato a don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di San ... Segnala iltempo.it

Don Patriciello, ‘proiettile è stato un gesto doloroso’ - (ANSA) – NAPOLI, 28 SET – "E’ stato un gesto forte e per me anche doloroso perchè la messa delle 10 è la messa dei bambini che per me sono un sacramento". msn.com scrive