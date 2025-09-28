Domodossola in fiamme il tetto di una villetta
A fuoco una casa a Domodossola.Nella serata di ieri, sabato 27 settembre, intorno alle 20, le squadre permanenti e volontarie dei vigili del fuoco di Domodossola, Villadossola Gravellona e Verbania, sono intervenute per un incendio che ha interessato un'abitazione isolata di tre piani in frazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: domodossola - fiamme
Craveggia, l’uomo è stato individuato grazie all’elicottero Drago 153 e alle tecnologie di localizzazione: trasferito al San Biagio di Domodossola con lievi ferite. - facebook.com Vai su Facebook
Va in fiamme tetto di villetta alta tre piani - Alle 9 di ieri mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Alfieri, a Giussano, a causa di un... Segnala ilgiorno.it
Incendio distrugge tetto villetta a Leivi, due famiglie evacuate - Un incendio ha distrutto il tetto di una villetta nella notte a Leivi nell'entroterra di Chiavari (Genova), non risultano feriti ma le due famiglie residenti sono state evacuate dai vigili del fuoco. Secondo ansa.it