A fuoco una casa a Domodossola.Nella serata di ieri, sabato 27 settembre, intorno alle 20, le squadre permanenti e volontarie dei vigili del fuoco di Domodossola, Villadossola Gravellona e Verbania, sono intervenute per un incendio che ha interessato un'abitazione isolata di tre piani in frazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Domodossola, in fiamme il tetto di una villetta
