Dominio San Giovanni Macerata va ko in tre set

omag mt san giovanni 3 macerata 0 OMAG MT SAN GIOVANNI: Ortolani 15, Bracchi 8, Nicolini, Brancher, Cecchetto, Piovesan 12, Parini, Kochurina 10, Meliffi, Tellone, Panetoni, Caruso 10, Nardo, Straube 2. All. Bellano CBF BALDUCCI MACERATA: Bresciani, Batte, Sismondi, Kokkonen 14, Kockarevic 3, Bonelli 2, Mazzon 4, Piomboni 1, Ornoch, Farriol, Caforio, Crawford 6, Clothier 2, Decortes 11. All. Lionetti Parziali: 25-22; 25-23; 25-16 Un netto 3-0 porta la Omag Mt San Giovanni in finale del primo torneo Sea a Pesaro al PalaMegabox quest’oggi pomeriggio (inizio ore 18) contro le padrone di casa il Megabox Vallefoglia che ieri nel primo pomeriggio hanno avuto la meglio sulle bulgare del Levski Sofia sempre per 3-0 nell’altra semifinale del quadrangolare amichevole. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dominio San Giovanni. Macerata va ko in tre set

In questa notizia si parla di: dominio - giovanni

1625 ~ 25 Settembre ~ 2025 Quarto centenario dall' arrivo del prezioso busto argenteo contenente le prodigiose ed insigni Reliquie di Santa Rosalia ? "Hor la terra di Santo Stefano posta alle falde della Quisquina, nella qual Montagna del dominio di S. R - facebook.com Vai su Facebook

Due cronometro e due storie di talento e perseveranza: Evenepoel consolida il suo dominio, Reusser raggiunge il traguardo di una vita. Kigali diventa teatro di imprese ciclistiche memorabili. - X Vai su X

Dominio San Giovanni. Macerata va ko in tre set - La Consolini conquista la finale del quadrangolare al PalaMegabox guidata da una super Ortolani. Riporta msn.com

Libri: Macerata, domani la presentazione di “Macerata, la Cattedrale di San Giovanni e il Collegio della Compagnia di Gesù” - È in programma per sabato 14 dicembre, alle ore 16,30 nella cattedrale di Macerata, la presentazione del libro “Macerata, la Cattedrale di San Giovanni e il Collegio della Compagnia di Gesù”, ... Da agensir.it