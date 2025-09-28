Domenica In il dolore di Enrico Brignano | Non sono più figlio Il sacrificio per sua mamma
Un’intervista molto delicata, quella concessa da Enrico Brignano a Domenica In. Ha di certo sfruttato lo spazio per pubblicizzare ulteriormente il suo spettacolo teatrale ma, in breve, Mara Venier devia il discorso e inizia a parlare della sua grande perdita. A marzo ha detto addio a sua madre, quasi 15 anni dopo suo padre. Un dolore che lo ha costretto a prendere una decisione molto difficile, che gli ha stretto il cuore. Un ultimo omaggio alla donna che lo ha amato per tutta la sua vita, la cui scomparsa gli fa oggi dire: “ Non sono più figlio ”. L’ultimo regalo a sua madre. Enrico Brignano ha una stretta al cuore nel parlare di sua madre, morta a marzo, e ha ricordato la delicata scelta dinanzi alla quale si è ritrovato. 🔗 Leggi su Dilei.it
