domenica in confronto serrato su garlasco tra lovati e de rensis sul caso venditti

Lungo spazio dedicato al caso di Garlasco, quello trasmesso durante Domenica In del 28 settembre 2025. Mara Venier e il direttore del Tempo Tommaso Cerno hanno moderato un serrato dibattito fra gli avvocati Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, e Andrea De Rensis, legale di Alberto Stasi. Presenti alla tavola rotonda anche la giornalista del Tempo Rita Cavallaro e la criminologa Roberta Bruzzone. Argomento principale del dibattito, la nuova indagine che vede indagato l'ex procuratore aggiunto Mario Venditti che all'epoca dei fatti, chiese al Gip di archiviare la posizione di Andrea Sempio.

