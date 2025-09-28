Domenica In confronto serrato su Garlasco tra Lovati e De Rensis sul caso Venditti

Iltempo.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lungo spazio dedicato al caso di Garlasco, quello trasmesso durante Domenica In del 28 settembre 2025. Mara Venier e il direttore del Tempo Tommaso Cerno hanno moderato un serrato dibattito fra gli avvocati Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, e Andrea De Rensis, legale di Alberto Stasi. Presenti alla tavola rotonda anche la giornalista del Tempo Rita Cavallaro e la criminologa Roberta Bruzzone. Argomento principale del dibattito, la nuova indagine che vede indagato l'ex procuratore aggiunto Mario Venditti che all'epoca dei fatti, chiese al Gip di archiviare la posizione di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

domenica in confronto serrato su garlasco tra lovati e de rensis sul caso venditti

© Iltempo.it - Domenica In, confronto serrato su Garlasco tra Lovati e De Rensis sul caso Venditti

In questa notizia si parla di: domenica - confronto

Il confronto sulla Multiutility. Fissato il referendum comunale. Sarà domenica 9 novembre

domenica confronto serrato garlascoDomenica In, confronto serrato su Garlasco tra Lovati e De Rensis sul caso Venditti - Lungo spazio dedicato al caso di Garlasco, quello trasmesso durante Domenica In del 28 settembre 2025. Lo riporta iltempo.it

domenica confronto serrato garlascoCaso Garlasco, avvocato Lovati: “Accusa di corruzione ridicola”/ Legale di Andrea Sempio: “Soldi ad avvocati” - Domenica In, focus sul delitto Garlasco con l’avvocato Massimo Lovati e il legale Antonio De Rensis: difensori di Sempio e Stasi. ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Domenica Confronto Serrato Garlasco