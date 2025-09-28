Domenica In anticipazioni e ospiti oggi 28 settembre

(Adnkronos) – Domenica In torna oggi, domenica 28 settembre, con la seconda puntata della stagione in onda dalle 14.00 alle 17.10 su Rai1. Mara Venier conduce in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Oggi Enrico Brignano sarà ospite in studio per presentare il suo nuovo show teatrale I 7 Re di Roma. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: domenica - anticipazioni

La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025

La Notte nel Cuore torna di domenica e va in onda questa sera, 6 luglio 2025. Ecco le anticipazioni

“Sarabanda Celebrity” le anticipazioni di domenica 13 luglio

ANTICIPAZIONI su #Verissimo delle puntate di oggi sabato 8 e domani, domenica 9 febbraio: Tra gli ospiti delle due puntate anche Emanuela Folliero, Sabrina Salerno e Mauro Coruzzi - facebook.com Vai su Facebook

#Amici25, anticipazioni prima puntata: Simona Ventura tra gli ospiti, Alessio Di Ponzio si riprende il banco Nella nuova classe anche un'ex de Il Collegio. Ecco le anticipazioni della prima puntata di domenica 28 settembre 2025 - X Vai su X

Domenica In anticipazioni e ospiti 28 settembre, Mara Venier tra Ballando e Garlasco - Tutte le anticipazioni e gli ospiti che animeranno la puntata di Domenica In in onda su Rai 1 domenica 28 settembre 2025 ... Si legge su dilei.it

Domenica In, anticipazioni e ospiti oggi 28 settembre - (Adnkronos) – Domenica In torna oggi, domenica 28 settembre, con la seconda puntata della stagione in onda dalle 14. Come scrive pianetagenoa1893.net