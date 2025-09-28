domenica in anticipazioni e ospiti 28 settembre mara venier tra ballando e garlasco

Torna Domenica In dopo la chiacchieratissima puntata d’esordio, che ha visto in collegamento la premier Giorgia Meloni. Anche per il secondo appuntamento condotto da Mara Venier l’attenzione sarà sui temi caldi del momento. Dall’omicidio di Garlasco, riaperto dopo anni dalla condanna di Alberto Stasi, alla recente morte di Claudia Cardinale, icona del cinema italiano. E poi ancora fiction e spettacolo, con un’ampia pagina dedicata al ritorno televisivo di Ballando con le Stelle. Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del 28 settembre. Domenica 28 settembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la seconda puntata della nuova edizione di Domenica In condotta da Mara Venier. 🔗 Leggi su Dilei.it

