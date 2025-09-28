Docente in part-time | consigli di classe quando non ho lezioni Cosa si può fare?

Il docente in part-time è tenuto a partecipare alle attività funzionali anche nei giorni in cui non svolge lezioni. Cosa si può fare? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

