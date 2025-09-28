Dobbiamo giocare tutti per un unico risultato Col Notaresco la panchina non all’altezza
Mister Stefano Cuccù mercoledì, dopo il ko a Notaresco, aveva fatto un appello alla società chiedendo per l’ennesima volta rinforzi. Quasi alla vigilia della sfida casalinga di oggi contro l’ Ancona invece si appella ai suoi giocatori. "Dobbiamo avere l’apporto di tutti - tuona il mister del Castelfidardo -. Mercoledì purtroppo la panchina non è stata all’altezza dei titolari e questo non dovrà più succedere. Speriamo che da adesso in poi giocheremo tutti per un unico risultato". Che oggi potrebbe essere anche un pareggio. Potrebbe bastare dopo quattro ko, anche perché davanti c’è l’Ancona che sale al Mancini invece alla caccia della quarta vittoria di fila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
