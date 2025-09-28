Dna sotto unghie Chiara Poggi valido

12.50 Il dna sulle unghie di Chiara Poggi sarebbe valido. Lo anticipa La Repubblica dopo quanto detto dal genetista Marzio Capra,storico consulente della famiglia della vittima. "Per l'analisi del Dna sui margini ungueali effettueremo tutti gli eventuali confronti", ha detto. Se il profilo genetico, che ha fatto riaprire le indagini su Andrea Sempio,è utilizzabile, verrà confrontato nell' incidente probatorio: ai periti concessa proroga di 70 gg. Sul caso è indagato l'ex procuratore di Pavia: avrebbe ricevuto soldi per archiviare Sempio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

