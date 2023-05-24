Musetti, bordate di fischi e "buu" all'ingresso in campo a PechinoPaolo Fox Oroscopo di domani, Domenica 28 Settembre 2025Carburanti, prezzi medi di oggi 28 settembre: regioni e autostrade ...Borghi analizza: «Quella di Pio Esposito è una storia più che una ...Calciomercato Juve LIVE: Vlahovic può partire? Juventus e l’autunno: riflessioni tra malinconia e speranza

Da Verona a Torino, dal regolamento sibillino che ha tolto punti a inizio campionato al pareggio ca... ► stilejuventus.com

6 anime che surclassano Solo Leveling e perché dovreste guardarli subito

Solo Leveling ha catturato l’attenzione di milioni di fan sin dal suo debutto anime nel 2024, grazi... ► screenworld.it

Tra gli ombrelloni di Tel Aviv, a un passo dall’orrore: «Voi europei la fate facile perché non avete Hamas per vicino di sdraio»

Viaggio a Jerusalem Beach, a Tel Aviv, dove nei giorni di aria limpida si sente l'eco dei bombard... ► corriere.it

Francesca Fialdini conquista la serata d’esordio di Ballando con le Stelle

Il parquet di Viale Mazzini ha risvegliato emozioni sopite: la ventesima edizione di Ballando con l... ► sbircialanotizia.it

"Medeae": successo a Nocera Superiore tra teatro, archeologia e sociale

Un successo di pubblico e contenuti a Nocera Superiore per la rappresentazione teatrale “Medeae… d... ► salernotoday.it

Dal parco alla scuola, la giacca antipioggia è l’alleato perfetto per l’autunno ed è in offerta lampo

La giacca antipioggia CMP in poliestere antistrappo è pensata per i bambini e adatta a giornate di ... ► quotidiano.net

Apre nel cuore di Roma il primo flagship store Kfc in italia

AGI - Kentucky Fried Chicken, la società del pollo fritto nel mondo, ha inaugurato a Roma il suo pr... ► agi.it

Sky presenta la nuova stagione tra serie originali, cinema, show e factual

Sky e NOW annunciano un palinsesto ricco e trasversale, dalla nuova serie su Gucci di Gabriele Muc... ► spettacolo.eu

Grave aggressione in Brianza, ferito un ragazzo di 21 anni

Notte di sangue in Brianza. Un ragazzo finisce in ospedale in codice giallo. La vittima è un giova... ► monzatoday.it

Quali sono i tipi di latte più o meno calorici? Le risposte del nutrizionista

Come spiega il dottor Riccardo Roveda ci sono varie differenze tra le diverse tipologie, e cambia an... ► gazzetta.it

VIDEO Umbria, deposito di rifiuti in fiamme: le immagini dell

Incendio nella prima mattina di domenica 28 settembre a Nera Montoro. Poco prima delle 7 le fiamme... ► perugiatoday.it

Grande Fratello, due concorrenti a rischio squalifica prima dell’inizio

anticipazioni sul nuovo grande fratello: due concorrenti a rischio squalifica prima dell’inizio La ... ► jumptheshark.it

Carlo Sassi, morto a 95 anni il “papà” della moviola in tv

Lutto nel mondo del giornalismo. E’ morto a 95 anni Carlo Sassi. Nato a Milano il 1 ottobre 1929, v... ► lapresse.it

Striscia la Notizia 2025: ecco quando torna in onda il tg satirico

Il ritorno di Striscia la Notizia per la stagione 2025-2026 rappresenta un evento atteso e annuncia... ► jumptheshark.it

Comunità in lutto per la scomparsa del compositore Fabiano Di Nuccio

Si sono svolti sabato nella chiesa di San Nicandro a Petrulo di Calvi Risorta i funerali di Fabian... ► casertanews.it

Moldavia al voto: Paese in bilico tra Ue e Russia

Seggi aperti per le elezioni legislative in Moldavia, per una tornata destinata a essere uno sparti... ► lettera43.it

Maniaco scatta foto sotto alla gonna di una ragazza, lei lo insegue e viene picchiata

Un maniaco. Con il proprio smartphone ha scattato una foto sotto alla gonna di una ragazza. L'upsk... ► romatoday.it

“Quel flauto ritrovato non era di Emanuela Orlandi”: lo afferma il maestro Loriano Berti alla Commissione

Il flauto fatto ritrovare nel 2013 da Marco Fassoni Accetti non era di Emanuela Orlandi. Lo ha affe... ► ilfattoquotidiano.it

Sunnei dice addio ai suoi direttori creativi Loris Messina e Simone Rizzo

“Dopo dieci anni, sentiamo l’urgenza di cambiare forma, non direzione. Continueremo a lavorare nell... ► metropolitanmagazine

Garlasco, il «summit di famiglia» dei Sempio dopo le perquisizioni: le ore dalle zie e il giallo dei 43mila euro versati al padre

Il giorno dopo gli interrogatori fiume la famiglia si ritrova e fa quadrato. La tela familiare pe... ► milano.corriere.it

Scarlett Johansson, la star di Friends sottolinea quanto è cambiata: "Ha una prospettiva diversa sul successo"

Jessica Hecht, conosciuta per il ruolo di Susan nella sit-com anni '90, ha lavorato in diverse occas... ► movieplayer.it

La sinistra stecca su Venezi, FdI: "Attaccata perché fuori da certi circoli"

Non si spengono le polemiche riguardo la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale stabile de... ► iltempo.it

Stellantis, beffa per gli stabilimenti italiani: a Saragozza la gigafactory si costruisce con 2.000 operai cinesi e 298 milioni dall’Ue

Nuova beffa per i lavoratori italiani di Stellantis, che si sono appena sentiti annunciare gli stop... ► ilfattoquotidiano.it

Telespettatori col fiato sospeso, è successo a pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello

Il Grande Fratello sta per ricominciare, l’attesa del pubblico cresce ma c’è spazio per un evento c... ► temporeale.info

Festival

Si è conclusa con una grande serata di festa la nona edizione del Festival ‘Grande Amore’, organiz... ► forlitoday.it

Tendenze del mercato immobiliare di lusso a Milano

Un'analisi approfondita del mercato immobiliare di lusso a Milano, con dati, tendenze e opportunità... ► donnemagazine.it

Il dolore di una gattina, la lezione di umanità che ci lascia Fortunata

Mi presento, sono Giovanni Cantone, abito a Cervinara, provincia di Avellino, al Borgo Pirozza, pr... ► avellinotoday.it

Vlahovic da 5 secondo La Gazzetta dello Sport dopo Juve Atalanta: «Non è questione di fare il titolare o di entrare dopo ma…». Analisi chiara della sua prestazione!

di Redazione JuventusNews24Vlahovic da 5 per La Gazzetta dello Sport dopo Juve Atalanta: ecco il giu... ► juventusnews24.com

Un radar nel palmo di una mano. Così il racconto sul J35 è parte della narrazione strategica di Pechino

Il Global Times dedica un’articolata analisi alla radar cross section (acronimo tecnico “RCS”) del ... ► formiche.net

LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: 7 in fuga, gruppo a 2? 30?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.58 Nuovo passaggio sulla linea del traguardo. Tra tre ... ► oasport.it

Ascolti TV 27 settembre 2025: sonora sconfitta per Ballando, Tu sì que vales vola oltre il 28% di share

Il weekend televisivo è ripartito con lo scontro più seguito e discusso della stagione: Milly Carluc... ► movieplayer.it

Ditola increspata, il fungo raro che sembra un cavolfiore

Tra i funghi autunnali sbuca una specie rara ma commestibile nota soprattutto in Francia e Gran Bret... ► gamberorosso.it

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Guida alla diretta TV: la diretta delle partite di oggi di Serie A, Serie B, Mondiale per club, Cha... ► calcionews24.com

Sparatoria in città, c’è un morto: indagano i carabinieri

Aperta un’inchiesta sulla sparatoria avvenuta in pieno centro in questa domenica. I punti da chiari... ► cityrumors.it

Morto Furio Focolari, il giornalista che ha raccontato agli italiani le imprese di Tomba: aveva 78 anni

Ci lascia il giornalista Furio Focolari, morto oggi, domenica 28 settembre, all’età di 78 anni. Da ... ► ilfattoquotidiano.it

Furto in abitazione: ladri rubano orologi di pregio e forzano la cassaforte, ma la trovano vuota

Furto in abitazione ieri, sabato 27 settembre, in via Fagagna, ai danni di un cittadino 31enne, na... ► udinetoday.it

Caivano, minaccia a don Patriciello durante la messa: fedele gli consegna fazzoletto con un proiettile

Caivano. Dopo la doppia stesa di ieri sera, la camorra non si ferma e minaccia Don Patriciello mentr... ► ilmattino.it

Rabiot e quel messaggio verso il Napoli. Allegri e una frase importantissima: ecco quale

Milan-Napoli, Rabiot potrebbe di nuovo essere fondamentale per Allegri. Ecco il suo messaggio verso ... ► pianetamilan.it

5 uomini per una relazione d

L’amore può arrivare a tutte le età. Ma non c’è niente di meglio di un’amore maturo: età significa ... ► ilgiornale.it

Auto rubate in via Trinitapoli, parla una delle vittime: "Stanchi di subire tutto questo"

Quello dei furti d'auto è un fenomeno criminoso che probabilmente mai si risolverà, meno che mai i... ► foggiatoday.it

Caos Ostetricia e Cardiochirurgia al Ruggi, Polichetti (Udc): "Sospendere subito gli incarichi"

Criticità organizzative e carenza di personale nei reparti di Ostetricia, Ginecologia e Cardiochir... ► salernotoday.it

Tragedia a Torino Parella: morta una ragazza di 24 anni caduta dalla finestra di un palazzo

Tragedia nel pomeriggio di ieri, 27 settembre 2023, in un palazzo di via Asinari di Bernezzo, a To... ► torinotoday.it

Ma Striscia la Notizia torna oppure no? Ecco cosa pensa Pier Silvio Berlusconi: è finita l’era di Antonio Ricci?

Il ritorno di Striscia la Notizia divide il pubblico e solleva dubbi sul futuro del programma: Pier... ► donnapop.it

Obesità e malattie gastrointestinali, ad Agrigento i big della medicina: “Dieta mediterranea strumento di prevenzione”

Prevenzione, ricerca scientifica e valorizzazione della dieta mediterranea come modello di salute.... ► agrigentonotizie.it

Ragazza violentata sul treno per Novara: arrestato l

È stato arrestato il 22enne considerato il responsabile della violenza sessuale avvenuta a bordo d... ► novaratoday.it

La Pennicanza, Fiorello e Biggio tornano su Rai Raio 2: ecco quando

Con la nuova stagione de La Pennicanza, Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio tornano su Rai Raio 2. L... ► superguidatv.it

Palermo, cade per strada durante il nubifragio e viene travolto da un

Durante il nubifragio lo scorso venerdì un uomo di 64 anni è caduto per strada a Borgo Vecchio a Pal... ► gazzettadelsud.it

Spari in pieno giorno a Napoli: morto un ragazzo di 33 anni

AGI - I carabinieri della Compagnia Vomero sono intervenuti in via Miano, nei pressi del bosco della... ► agi.it

Ventura riaccende il Grande Fratello: 25 anni dopo, autenticità al centro

Domani Grande Fratello compie venticinque anni e riapre le sue porte con al timone Simona Ventura. ... ► sbircialanotizia.it

Bagnaia domina in Giappone, ma è festa per Marc Marquez

Bagnaia domina dalle prove fino alla gara, passando per la Sprint, il weekend motociclistico in Gia... ► gbt-magazine.com

Bergamo si accende con Art2night: una notte di arte e creatività

Bergamo. Più di cinquanta realtà culturali e artistiche hanno animato sabato 27 settembre 2025 la d... ► bergamonews.it

Prova di forza: Eppan Publiesse Chiaravalle 28 32. Prima vittoria stagionale

Cinica, concreta, affamata e vincente: la Publiesse Chiaravalle sbanca Appiano sulla Strada del Vi... ► anconatoday.it

Incendio nel mercato coperto di Vallo della Lucania: vigili del fuoco sul posto

Un incendio si è verificato all'interno della struttura del mercato coperto a Vallo della Lucania.... ► salernotoday.it

Conoscete la guerra dei fusi orari? Sei volte in cui il tempo ha scatenato un vero caos nel mondo

Il concetto di fusi orari, apparentemente una semplice divisione del globo, nasconde una storia com... ► cultweb.it

Due ricercatori premiati per aver studiato le scarpe maleodoranti: hanno inventato una scarpiera anti odore

Gli IgNobel sono la versione divertente e leggera del premio Nobel, ma il loro valore scientifico è... ► fanpage.it

Affluenza alle elezioni delle Marche 2025, i dati in diretta

Ancona, 28 settembre 2025 – Oggi, nella prima giornata di voto per eleggere il governatore e la nuo... ► ilrestodelcarlino.it

Paolo Fox Oroscopo di domani, Domenica 28 Settembre 2025

Paolo Fox Oroscopo di Lunedì 29 Settembre 2025: Le previsioni del noto astrologo ti guidano segno p... ► webmagazine24.it

Carburanti, prezzi medi di oggi 28 settembre: regioni e autostrade (dati MIMIT alle 8)

Dati ufficiali MIMIT aggiornati alle 8:00 e pubblicati dal Ministero a partire dalle 8:30. Valori e... ► sbircialanotizia.it

"Meda si rialza": il messaggio degli angeli del fango

Una settimana che Meda e i medesi non dimenticheranno: la città travolta dal fiume e dal fango, ca... ► monzatoday.it

Mazzano, scontro tra Bmw e microcar: due 17enni feriti e ricoverati in ospedale

Il sabato sera appena trascorso si è concluso in un campo, per la microcar coinvolta nell’incident... ► bresciatoday.it

Perché le elezioni regionali di Valle d’Aosta e Marche (soprattutto) sono già decisive per il governo di Giorgia Meloni

Prendono il via in Italia le elezioni d’autunno. Al voto i cittadini di Marche e Valle d’Aosta. L’a... ► notizie.com

ATP 500 Pechino: Cobolli cede a Tien, Musetti batte Mannarino e avanza ai quarti

Giornata agrodolce per gli Azzurri: Cobolli esce per mano di un super Tien, Musetti supera l’ostaco... ► sportface.it