Djurgarden-Sirius lunedì 29 settembre 2025 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Ultimo giorno di gare valevoli per il 25esimo turno di Allsvenskan e per il Djurgarden di Honkavaara è uno snodo importante della stagione questo impegno interno contro il Sirius. I Blaranderna non perdono da più di 2 mesi e sono tornati sotto nella lotta al terzo posto, distante solo 5 punti. Una stagione nata in salita ma andata in crescendo con il tecnico finlandese . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
