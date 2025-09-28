Ultimo giorno di gare valevoli per il 25esimo turno di Allsvenskan e per il Djurgarden di Honkavaara è uno snodo importante della stagione questo impegno interno contro il Sirius. I Blaranderna non perdono da più di 2 mesi e sono tornati sotto nella lotta al terzo posto, distante solo 5 punti. Una stagione nata in salita ma andata in crescendo con il tecnico finlandese . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Djurgarden-Sirius (lunedì 29 settembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici