Divertimenti di una volta | Giocanda è tornato dopo sei anni di stop

La pioggia non ha fermato il ritorno di Giocanda rimasta ferma per 6 anni. Se il programma previsto nelle piazze, nelle strade e nei cortili dell’università ha incontrato alcuni ostacoli, alcuni giochi si sono spostati negli spazi coperti e sotto i portici dove le occasioni di divertimento non sono mancate. Nata nel 2014 per contrastare il gioco d’azzardo patologico quando Pavia era la Las Vegas d’Italia, la manifestazione organizzata da 35 tra associazioni, gruppi e realtà locali, è stata riproposta per far riscoprire ai più piccoli i giochi di ieri come “sbürla la roda“ o “la lippa“ insieme a quelli di oggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

