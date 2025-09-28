Diverbio stradale sfocia in violenza nei guai ventenne

Un normale diverbio stradale come purtroppo tanti ne accadono è degenerato in violenza. Dopo la brutale aggressione ai danni di un venticinquenne avvenuta giovedì 25 settembre attorno alle 18.30 in via San Giovanni da Verdara, la sala operativa del 113 ha inviato una volante della Questura. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: diverbio - stradale

Insegue automobilista e lo colpisce con una mazza da baseball dopo una lite stradale https://ift.tt/vS8RxKw - X Vai su X

Diverbio in autostrada, scatta il pestaggio. Arrestati padre e due figli - facebook.com Vai su Facebook

Ancona, sangue in via Marchetti. Il diverbio in strada e poi le coltellate: grave un giovane, aggressori in fuga. - Almeno tre quelle che hanno raggiunto un 20enne romeno, ferito martedì notte in via Marchetti da ... Scrive msn.com

Investito e picchiato dopo un diverbio su via Epitaffio: è grave - Ha urlato qualcosa contro il conducente di un suv che a momenti lo investiva: l'uomo al volante, per tutta risposta, è tornato indietro e lo ha colpito con l'auto, per poi ... Si legge su ilmessaggero.it