ditar benevento netto ko sul campo della corazzata palmese basket

Tempo di lettura: < 1 minuto Esce sconfitta in modo netto la Ditar Benevento dal campo della Palmese, squadra annoverata tra le pretendenti al salto di categoria, con un perentorio 103-49. Una Ditar non ancora al meglio soprattutto dal punto di vista fisico, che già dopo il secondo quarto ha mollato la presa della partita, lasciando che la Palmese prendesse il sopravvento. Si sapeva che il salto di categoria avrebbe potuto portare un periodo di assestamento, che si spera già dalla prossima partita in casa, sabato prossimo, possa essere colmato almeno in parte. Sicuramente ci sarà bisogno del tempo per conoscersi, essendo quasi completamente una squadra ex novo, ed anche per iniziare ad essere il linea con le idee del nuovo coach. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

