Disperso sul Vesuvio complessa operazione di salvataggio
Il personale operaio in servizio presso la Riserva Forestale Tirone - Alto Vesuvio, alle dipendenze del Reparto Carabinieri Biodiversità di Caserta, comandato dal T.Col. Marilena Scudieri, ha tratto in salvo un uomo di 65 anni, residente a Terzigno, che si era addentrato nella fitta macchia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: disperso - vesuvio
