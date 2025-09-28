Disguido burocratico per un cittadino straniero con il permesso di soggiorno scaduto | rinchiuso nel Cpr di Torino rischia l' espulsione

Vive in Italia dal 2014, parla italiano, ha quasi sempre lavorato, non ha precedenti di polizia ed è ben integrato. Da metà settembre, però, questo cittadino egiziano di 28 anni si trova nel discusso Centro di permanenza per i rimpatri di Torino e rischia l’espulsione dall’Italia. Motivo? “Un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: disguido - burocratico

Il permesso di soggiorno scaduto - Secondo il prefetto di Cuneo Mariano Savastano, il cittadino egiziano è “illegalmente presente sul territorio nazionale”. Lo riporta torinotoday.it

Telese Terme, straniero irregolare rintracciato e trasferito al Centro rimpatri - Nella giornata di ieri, la polizia ha rintracciato a Telese Terme un cittadino straniero di 43 anni, nei confronti del quale il 21 maggio 2025 il prefetto di Benevento aveva emesso decreto di ... Riporta ilmattino.it