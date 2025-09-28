DIRETTA Serie A Roma-Verona 1-0 e Pisa-Fiorentina 0-0 | Traversa clamorosa di Orban LIVE

Calciomercato.it

Due gare in programma questa domenica, valide per la quinta giornata del campionato di Serie A, alle ore 15 Dopo il lunch match delle 12.30 tra Sassuolo e Udinese, prosegue la quinta giornata del campionato di Serie A con due partite in programma alle ore 15. Gasperini (LaPresse) – Calciomercato.it La Roma, dell’allenatore Gian Piero Gasperini, si presenta a questo appuntamento col morale alle stelle dopo la vittoria ottenuta nel derby della Capitale contro la Lazio di Maurizio Sarri e in Europa League sul campo del Nizza, grazie alle reti dei difensori Ndicka e Mancini. Di contro, il Verona di Paolo Zanetti nel turno precedente ha fermato sul pareggio, tra le mura amiche, la Juventus di Igor Tudor grazie alla rete, su rigore, realizzata da Orban. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

