Due gare in programma questa domenica, valide per la quinta giornata del campionato di Serie A, alle ore 15 Dopo il lunch match delle 12.30 tra Sassuolo e Udinese, prosegue la quinta giornata del campionato di Serie A con due partite in programma alle ore 15. Gasperini (LaPresse) – Calciomercato.it La Roma, dell’allenatore Gian Piero Gasperini, si presenta a questo appuntamento col morale alle stelle dopo la vittoria ottenuta nel derby della Capitale contro la Lazio di Maurizio Sarri e in Europa League sul campo del Nizza, grazie alle reti dei difensori Ndicka e Mancini. Di contro, il Verona di Paolo Zanetti nel turno precedente ha fermato sul pareggio, tra le mura amiche, la Juventus di Igor Tudor grazie alla rete, su rigore, realizzata da Orban. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

DIRETTA Serie A, Roma-Verona 1-0 e Pisa-Fiorentina 0-0 | Svilar salva su Orban LIVE