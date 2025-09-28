Aperitivo insieme a salentini ed emiliani: calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale In attesa del big match Milan-Napoli, la quinta giornata di Serie A prevede alle 18 il fischio d’inizio di Lecce-Bologna. Una sfida che, alla luce dei risultati sin qui ottenuti in campionato, è già di vitale importanza per i padroni di casa, reduci da quattro sconfitte consecutive, Coppa Italia compresa. DIRETTA Serie A, Lecce-Bologna: segui la cronaca LIVE (ANSA FOTO) – calciomercato.it A scatenare i primi campanelli d’allarme tra i tifosi giallorossi è stata soprattutto la disfatta interna contro il Cagliari in quello che era, a tutti gli effetti, uno scontro diretto per la salvezza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

DIRETTA Serie A, Lecce-Bologna 0-0 | Falcone salva su Rowe LIVE