DIRETTA Pisa-Fiorentina 0-0 via al secondo tempo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA52' CHE RISCHIO PER IL PISA! Semper liscia il controllo su un retropassaggio e per non rischiare sulla pressione di Kean butta il pallone fuori.50' Trattenuta di Ranieri su Nzola, l'arbitro grazia il capitano della Fiorentina, che viene ammonito verbalmente.49'. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: diretta - pisa
DIRETTA - Cesena-Pisa: Mignani lancia i neoacquisti Ciervo e Frabotta dal primo minuto
DIRETTA - Cesena-Pisa 0-0: inizio propositivo dei bianconeri
DIRETTA - Cesena-Pisa 0-0: inizio propositivo dei bianconeri, primo tempo senza reti
? #Pisa-#Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale Vai su X
? Pisa - Fiorentina, la parola a mister Gilardino - RIASCOLTA LA CONFERENZA STAMPA Punto Radio ha trasmesso in diretta la conferenza stampa del tecnico nerazzurro - facebook.com Vai su Facebook
Pisa-Fiorentina 0-0: annullati due gol a Kean / Diretta - Pisa, 28 settembre 2025 – Un derby per sognare l’impresa (per il Pisa) o per evitare la crisi (per i viola). Lo riporta lanazione.it
DIRETTA / Pisa-Fiorentina 0-0, segui il live di Firenzetoday - Davanti a De Gea si rivede Pablo Marì, preferito a Comuzzo, che va a completare la difesa con Ranieri e ... Da firenzetoday.it