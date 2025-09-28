DIRETTA Pisa-Fiorentina 0-0 squadre all' intervallo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA15:50 Primi 45 minuti davvero vibranti all'Arena Garibali, con tante occasioni, ma col risultato ancora bloccato sullo 0-0. A tra poco per il racconto della ripresa.49' FINE PRIMO TEMPO! È 0-0 TRA PISA E FIORENTINA!47' Fazzini entra dentro il campo e cerca la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: diretta - pisa
DIRETTA - Cesena-Pisa: Mignani lancia i neoacquisti Ciervo e Frabotta dal primo minuto
DIRETTA - Cesena-Pisa 0-0: inizio propositivo dei bianconeri
DIRETTA - Cesena-Pisa 0-0: inizio propositivo dei bianconeri, primo tempo senza reti
? #Pisa-#Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale Vai su X
? Pisa - Fiorentina, la parola a mister Gilardino - RIASCOLTA LA CONFERENZA STAMPA Punto Radio ha trasmesso in diretta la conferenza stampa del tecnico nerazzurro - facebook.com Vai su Facebook
Pisa-Fiorentina 0-0: traversa di Nzola / Diretta - Pisa, 28 settembre 2025 – Un derby per sognare l’impresa (per il Pisa) o per evitare la crisi (per i viola). Segnala lanazione.it
DIRETTA / Pisa-Fiorentina 0-0, segui il live di Firenzetoday - Davanti a De Gea si rivede Pablo Marì, preferito a Comuzzo, che va a completare la difesa con Ranieri e ... Da firenzetoday.it