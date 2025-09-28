Diplomazia e impegno umanitario Affondo di Nicolosi contro la politica

Si è svolta ieri nella chiesa di Santa Maria del Suffragio la cerimonia conclusiva della 28ª edizione della Settimana Africana Regionale, con la consegna del premio "Ho l’Africa nel Cuore" al giornalista e regista Valerio Nicolosi. È la serata che da sempre rappresenta il cuore dell’iniziativa, quando la città celebra chi con coraggio e lucidità racconta diritti troppo spesso dimenticati. Davanti a circa 180 persone, Nicolosi ha ricevuto il riconoscimento che accende i riflettori sulle grandi questioni globali. Prima della premiazione, l’autore ha presentato il suo ultimo libro ’Attraversare i confini’, in dialogo con Marco Labbate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

