Dimarco Pio Esposito Chivu | la rivincita del made in Inter

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gol di Esposito a Cagliari manifesto del settore giovanile dell'Inter: dall'assist dell'esterno al guizzo della punta passando per l'esultanza del tecnico, tutti sono cresciuti in nerazzurro. E Oaktree esulta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

