Microsoft ha nei giorni scorsi ufficialmente interdetto all’Unità 8200 delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) l’uso del server dell’architettura cloud proprietaria, Azure, per archiviare i dati delle intercettazioni di massa condotte sui cittadini palestinesi. Microsoft e i server Azure usati dall’Idf. Una pratica, questa, denunciata un mese fa da un’inchiesta congiunta di +972 Magazine, Local Call e del Guardian che ha spiegato come dal 2021, per effetto di un accordo tra l’amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, e l’allora comandante dell’unità di intercettazione delle telecomunicazioni e Signal Intelligence più nota dell’Idf, Yossi Sariel, l’azienda fondata da Bill Gates fornisse la struttura tecnologica necessaria agli ufficiali e al governo di Tel Aviv. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dietro lo stop di Microsoft al cloud per l’Idf la spinta sull’Ia nei Paesi del Golfo