Dietro lo stop di Microsoft al cloud per l’Idf la spinta sull’Ia nei Paesi del Golfo

28 set 2025

Microsoft ha nei giorni scorsi ufficialmente interdetto all’Unità 8200 delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) l’uso del server dell’architettura cloud proprietaria, Azure, per archiviare i dati delle intercettazioni di massa condotte sui cittadini palestinesi. Microsoft e i server Azure usati dall’Idf. Una pratica, questa, denunciata un mese fa da un’inchiesta congiunta di +972 Magazine, Local Call e del Guardian che ha spiegato come dal 2021, per effetto di un accordo tra l’amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, e l’allora comandante dell’unità di intercettazione delle telecomunicazioni e Signal Intelligence più nota dell’Idf, Yossi Sariel, l’azienda fondata da Bill Gates fornisse la struttura tecnologica necessaria agli ufficiali e al governo di Tel Aviv. 🔗 Leggi su It.insideover.com

