Dieci offerte per rilevare l’ex Ilva Urso | prospettive di rilancio difficili

Quotidiano.net | 28 set 2025

Dieci offerte sul tavolo dei commissari straordinari, ma solo due puntano al cuore dell’ex Ilva. Il futuro del colosso siderurgico italiano resta appeso a un filo, tra proposte frammentate, tensioni sociali e vincoli giudiziari. Bedrock Industries e la cordata Flacks Group con Steel Business Europe hanno manifestato interesse per l’intero perimetro aziendale, mentre gli altri otto soggetti – da Renexia a Marcegaglia, passando per Industrie Metalli Cardinale, Eusider e Sideralba – guardano solo a singoli asset. Ora si fa concreto il rischio di uno " spezzatino " industriale: senza un acquirente unico, coerenza strategica e tutela dei posti di lavoro potrebbero saltare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

