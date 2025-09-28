Prato, 28 settembre 2025 – Un agguato, dieci contro uno. È successo poco dopo la mezzanotte di domenica 28 settembre a Prato. Un ragazzo marocchino di 19 anni, nato a Pescia in provincia di Pistoia e residente a Prato, è stato accerchiato e aggredito da un gruppo di una decina di pachistani all’angolo tra via del Melograno e via Frascati, vicino al museo del tessuto e alla biblioteca comunale. Il giovane ha ricevuto una coltellata che ha raggiunto il polmone, è stato ricoverato all’ospedale di Prato, dove i sanitari hanno formulato una prognosi riservata di trenta giorni. Non è in grado di parlare, ma non si trova in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dieci contro uno: tentato omicidio nella notte a Prato, ragazzo accoltellato