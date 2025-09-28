Dichiarato morto a 22 anni il giovane defunto entra in chiesa durante il suo funerale | Dentro la bara non ci sono io
La foto sulla bara di legno era la sua. Un funerale soffertissimo per amici e familiari data la giovane età della vittima, morto a soli 22 anni in un incidente stradale. Mentre tutti i conoscenti si stavano stringendo per un ultimo saluto al ragazzo, tra grida di dolore e lacrime, il defunto è entrato dal portone di ingresso della chiesa. Il tragico incidente e la scomparsa del giovane . Una scena surreale, da film, che è avvenuta a Villa Carmela, in Argentina. Il giovane era stato dichiarato la vittima di un gravissimo incidente stradale, in cui un uomo era stato travolto da un camion. La vittima era rimasta senza identità: il corpo era irriconoscibile e non erano stati rinvenuti documenti nelle vicinanze del corpo o nelle tasche dei suoi vestiti. 🔗 Leggi su Open.online
