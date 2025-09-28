Dichiara il falso per farsi assumere nell’ente pubblico

Si è conclusa con un arresto per i reati di falso e dichiarazioni mendaci l’attività di controllo del territorio a Merano svolta sabato 27 settembre dalle forze dell’ordine altoatesine.Il fattoNello specifico la vicenda ha riguardato un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora e già noto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: dichiara - falso

L'Onu dichiara lo stato di carestia a Gaza carestia: "A rischio 132mila bambini" | Israele: "Falso" | Volantini dell'Idf sul campo profughi di Jabalia: "Evacuate a sud"

L'Onu dichiara lo stato di carestia a Gaza: "A rischio 132mila bambini" | Israele: "Falso" | Volantini dell'Idf sul campo profughi di Jabalia: "Evacuate a sud"

L'Onu dichiara lo stato di carestia a Gaza: "A rischio 132mila bambini" | Israele: "Falso" | Media: "Offensiva a Gaza City a metà settembre"

L’avvocata Pontenani, imputata per falso e favoreggiamento nel caso Pifferi, dichiara estraneità ai fatti. Sentenza attesa il 3 novembre. Read more on Il Dubbio https://www.facebook.com/share/17SCVESLzv/ - facebook.com Vai su Facebook

Orotelli, dichiara morti 139 bovini contagiati da dermatite nodulare: veterinario denunciato per falso - X Vai su X

Per farsi assumere in un ente pubblico dichiara il falso e viene condannato a tre mesi: 49enne fermato in stazione dalla polizia e arrestato - Doveva scontare tre mesi di reclusione perché aveva commesso alcuni reati di falso e dichiarazioni mendaci: fermato in stazione, un 49enne è stato arrestato dalla polizia. ildolomiti.it scrive