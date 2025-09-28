Diarra il nuovo Bosman | La Fifa chiarisca i criteri per rompere con i club Va riequilibrato il potere giocatori-club

Diarra: «La Fifa rispetti la sentenza, chiarisca i criteri per rompere con i club. Va riequilibrato il potere giocatori-club» «Mi aspetto tre cose dalla giustizia: primo, che dica ad alta voce ai giocatori: “Potete andarvene! Se siete in un club e avete un contratto, ecco i criteri per liberarvi”. Criteri oggettivi di un regolamento che tutti possano capire. Voglio solo equilibrare il potere tra giocatori e club al 50%. Secondo, che la Fifa dica: “Quello che è successo a Lassana non accadrà mai più”. E che mi dicano: “Lass, scusa per i disagi che ti abbiamo causato”. Infine, che mi restituiscano i miei soldi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

