Diarra il nuovo Bosman | La Fifa chiarisca i criteri per rompere con i club Va riequilibrato il potere giocatori-club

Diarra: «La Fifa rispetti la sentenza, chiarisca i criteri per rompere con i club. Va riequilibrato il potere giocatori-club» «Mi aspetto tre cose dalla giustizia: primo, che dica ad alta voce ai giocatori: “Potete andarvene! Se siete in un club e avete un contratto, ecco i criteri per liberarvi”. Criteri oggettivi di un regolamento che tutti possano capire. Voglio solo equilibrare il potere tra giocatori e club al 50%. Secondo, che la Fifa dica: “Quello che è successo a Lassana non accadrà mai più”. E che mi dicano: “Lass, scusa per i disagi che ti abbiamo causato”. Infine, che mi restituiscano i miei soldi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

diarra nuovo bosman fifaLucas Ribeiro Costa inaugura il calcio del post sentenza Lassana Diarra - L'attaccante brasiliano, capocannoniere in Sud Africa, ha rescisso unilateralmente con i Mamelodi Sundowns e ha firmato per gli spagnoli del Cultural Leonesa, sfruttando la sentenza Diarra. Lo riporta ilfoglio.it

Lassana Diarra-Fifa, chiesti 65 milioni di risarcimento. Le news - Lassana Diarra ha chiesto un risarcimento di 65 milioni di euro lordi, 35 netti, alla Fifa, a quasi un anno dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), che riconosceva come le ... sport.sky.it scrive

