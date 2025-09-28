Diarra il nuovo Bosman | La Fifa chiarisca i criteri per rompere con i club Va riequilibrato il potere giocatori-club
Diarra: «La Fifa rispetti la sentenza, chiarisca i criteri per rompere con i club. Va riequilibrato il potere giocatori-club» «Mi aspetto tre cose dalla giustizia: primo, che dica ad alta voce ai giocatori: “Potete andarvene! Se siete in un club e avete un contratto, ecco i criteri per liberarvi”. Criteri oggettivi di un regolamento che tutti possano capire. Voglio solo equilibrare il potere tra giocatori e club al 50%. Secondo, che la Fifa dica: “Quello che è successo a Lassana non accadrà mai più”. E che mi dicano: “Lass, scusa per i disagi che ti abbiamo causato”. Infine, che mi restituiscano i miei soldi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Il calcio sottovaluta la “sentenza Diarra”. Ribeiro invece l’ha capita e ha rescisso dalla sera alla mattina (Nyt) Per il New York Times è il nuovo Bosman. Ha detto addio al suo club con cui aveva ancora tre anni di contratto. Grazie alla sentenza Diarra. In Italia n Vai su X
Le prime dichiarazioni del nuovo centro della Virtus Bologna Aliou Diarra, alla sua prima esperienza in Italia e in Eurolega. #VirtusBologna #LBASerieA #TuttoUnAltroSport - facebook.com Vai su Facebook
Lucas Ribeiro Costa inaugura il calcio del post sentenza Lassana Diarra - L'attaccante brasiliano, capocannoniere in Sud Africa, ha rescisso unilateralmente con i Mamelodi Sundowns e ha firmato per gli spagnoli del Cultural Leonesa, sfruttando la sentenza Diarra. Lo riporta ilfoglio.it
Lassana Diarra-Fifa, chiesti 65 milioni di risarcimento. Le news - Lassana Diarra ha chiesto un risarcimento di 65 milioni di euro lordi, 35 netti, alla Fifa, a quasi un anno dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), che riconosceva come le ... sport.sky.it scrive