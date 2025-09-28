Diana c’è il futuro Giochi e sostenibilità Ecco l’aula bioclimatica

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione della nuova aulabioclimatica’ nel giardino della scuola dell’infanzia Diana, all’interno del parco del Popolo di Reggio. Si tratta di uno spazio che, oltre ad ospitare le attività didattiche, ha l’obiettivo di mitigare gli effetti del fenomeno della cosiddetta ‘ isola di calore ’ e potrà così essere utilizzato tutto l’anno. I lavori, il cui termine è previsto per la fine di novembre, prevedono anche la riprogettazione della piccola tribuna in legno situata nel cortile della scuola dove vengono svolte alcune attività all’aperto, la sostituzione della recinzione e la riqualificazione del verde del giardino interno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

